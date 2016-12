Muzikaal Onderwijs Ochten

Het concert van de Blazersbende met Harmonie Ochten in december was een groot succes. De jonge muzikanten hadden enkele muziekstukken ingestudeerd die ze samen met de harmonie ten gehore brachten. Het was de afronding van een project waarbij een groep basisschoolleerlingen in korte tijd kennismaakten met muziek en een blaas of slaginstrument hebben leren bespelen.

Muziekvereniging Harmonie Ochten start in januari 2017 met een nieuw project: Klassikaal Instrumentaal Onderwijs. Kinderen die hieraan mee willen doen kunnen vanaf nu worden aangemeld. Zij kunnen opgeven welk instrument zij het liefst willen leren bespelen.

De lessen vinden plaats op woensdagmiddag van 12.40-13.30 uur in Ochten. De kosten zijn € 100,- voor een pakket van 12 lessen van 50 minuten. Dit bedrag is inclusief bruikleen van een instrument via Harmonie Ochten. De lessen worden gegeven door twee muziekdocenten van de Plantage. Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen.

Dit aanbod voor muzieklessen kan alleen doorgang vinden bij voldoende aanmeldingen.

Kinderen van 8 jaar of ouder kunnen zich inschrijven voor dit project. Dit geldt voor alle basisscholen in en om Ochten.

Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met Harmonie Ochten, e-mail info@harmonie-ochten.nl , of bel 0344-642184.