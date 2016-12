Kaartverkoop 25e Rode Kruis Bloesemtocht van start

GELDERMALSEN - Op zaterdag 22 april 2017 organiseert de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht de 25ste editie van de Bloesemtocht in Geldermalsen en omgeving. Wandelliefhebbers kunnen nu al hun startbewijs bestellen. Met maar liefst 8 routes met verschillende afstanden van 8 tot 40 kilometer biedt de Bloesemtocht voor ieder type wandelaar wel een geschikte route. Via de website rodekruisbloesemtocht.nl kunt u uw startbewijs voor de Bloesemtocht 2017 nu al met korting bestellen.

Jubileumeditie

Het jaar 2017 wordt voor de Bloesemtocht een jaar met een feestelijk tintje. Het evenement viert namelijk haar jubileum. Al 24 keer eerder liepen wandelaars door de bloeiende Betuwe in het derde weekend van april. Kees Roldanus, voorzitter van de stichting is al 16 jaar in zijn huidige functie betrokken bij de tocht. “Het is geweldig om te zien hoe het evenement in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een van de grootste eendaagse wandelevenementen in Nederland.” En het evenement groeit nog steeds, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Dit jaar staan er in het kader van de jubileumeditie een aantal speciale activiteiten op het programma. “Eén daarvan is de BloesemRun op vrijdag 21 april. In april 2016 werd al een succesvolle try-out georganiseerd. Voor de 25ste editie wordt het parcours van 11 kilometer opengesteld voor 500 deelnemers. De kaartverkoop voor de run start in januari. Houd u hiervoor onze website en Facebookpagina goed in de gaten!”

Prachtig eendaags wandelevenement

De Rode Kruis Bloesemtocht is een van de grootste eendaagse wandelevenementen in Nederland. Met routes van 8 tot 40 kilometer, waarvan een aantal routes ook toegankelijk zijn voor nordic walkers, biedt de Bloesemtocht voor ieder wat wils. Alle routes – grotendeels autovrij - leiden dwars door boomgaarden en over terreinen die normaal gesproken niet toegankelijk zijn. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de aanleg van speciale bruggen en het openstellen van privédomeinen. De routes van de Bloesemtocht kunnen dus maar één dag per jaar gewandeld worden. Alle routes zijn stuk voor stuk prachtig. Omgeven door een bloesempracht lopen de wandelaars over dijken, door uiterwaarden en langs veel meer moois dat de Betuwe te bieden heeft. Bovendien kunnen ze bij zowel de rustposten, maar ook langs de routes genieten van livemuziek. Alle routes starten en eindigen op het veilingterrein van de Koninklijke Fruitmasters in Geldermalsen, op twee minuten loopafstand van het NS-station.

Lopen voor het goede doel!

De Bloesemtocht wordt georganiseerd door de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis en de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). De tocht heeft als doelstelling geld inzamelen voor de steun aan chronisch zieke, gehandicapte en vereenzaamde mensen in onze samenleving. In 2016 is met de Rode Kruis Bloesemtocht een bedrag van € 80.000,- ingezameld. Dit mede dankzij de vele wandelaars en de sponsoren. Ook in 2017 hopen we met dit wandelevenement weer een mooi bedrag op te halen voor dit goede doel.

Meer informatie

Meer informatie en voorinschrijving via de website rodekruisbloesemtocht.nl, of volg de Bloesemtocht op Facebook, Twitter of Instagram. Voorinschrijving biedt korting en met dit startbewijs kunnen wandelaars op 22 april direct van start.