stichting bloemrijk plant bollen in perken in beusichem en zoelmond

BEUSICHEM/ZOELMOND - Tot grote verrassing van de werkgroep van de St. Bloemrijk Beusichem-Zoelmond werd er een doos met 1000 bloembollen bezorgd. Deze waren afkomstig van Harm Iterson van de Gemeente Buren. Hij had deze bollen gewonnen met een prijsvraag en ze vervolgens geschonken aan de Stichting.

Omdat het weer nog erg zacht was voor de tijd van het jaar, besloot de werkgroep ze nog deze maand te poten. Een geweldig cadeau. Op de Markt in Beusichem in de perkjes bij de bomen voor de kerk en in Zoelmond rondom de bomen op het Plein zullen ze in het voorjaar een vrolijk aanblik bieden.

Het doel van de Stichting is onder andere gezamenlijk de twee dorpen een mooiere uitstraling te geven door middel van bloemen en planten. De twee dorpen te verbinden, door dat gezamenlijk te doen met mensen uit beide dorpen. Vanuit de bevolking wil de stichting graag horen wat de wensen zijn of waar plekken zijn, die er mooier uit kunnen zien, zoals de entrees van de dorpen.

Hondenbezitters kunnen ook helpen, door de poep van de honden in een zakje te doen en mee naar huis te nemen. Daarmee is ergernis nummer 1 meteen uit de wereld.