Culemborgers lopen indrukwekkende stille tocht voor Niels

CULEMBORG - Ruim driehonderd mensen liepen donderdag 29 augustus mee met de fakkeltocht die in Culemborg is gehouden voor de omgekomen Niels Wienberg. De 18-jarige autistische jongen uit Culemborg verdween in November. Er werden verschillende zoek-acties gehouden. Zonder resultaat. Zijn lichaam werd gevonden in de Lek.

Ter nagedachtenis aan Niels werd een Stille Tocht met fakkels georganiseerd. De stoet vertrok rond 17.00 uur vanaf de Markt en de lengte van de route was ruim drie kilometer lang. Dat de opkomst zo groot zou zijn had men niet verwacht. Er was ook veel belangstelling van tv. TV Gelderland en SBS6-programma Hart van Nederland waren aanwezig om te filmen.

De stoet vertrok vanaf het Oude Stadhuis en ging over de Beusichemsedijk en Bakelbos richting de begraafplaats Plantagehof. Hier sprak waarnemend burgemeester Kees Jan de Vet enkele woorden. Hierna werden enkele liederen gezongen en gingen alle deelnemers weer huiswaarts.