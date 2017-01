The History Post viert tweede verjaardag met lezing

'Begrijp jij het Midden-Oosten nog?' heet het boek van historicus en docent Hans Luijten. Hij vertelt erover tijdens de tweede The History Post-lezing op 11 januari bij openbare regionale schoolgemeenschap Lek en Linge in Culemborg.

CULEMBORG - De lezing is één dag voor de tweede verjaardag van The History Post. Dit nieuwsbulletin op Facebook werd twee jaar geleden bedacht door geschiedenisdocenten Marco Baars en Eric van der Donk van Lek en Linge. De doelgroep is vooralsnog vwo 4, 5 en 6. "Zie het als een aanstipportaal," zegt de bevlogen historicus Baars. "Het kernbegrip is 'actualiteit'. Daar kom je in de les weinig aan toe."

Volgens Baars, die al dertig jaar voor de klas staat, was de wereld vroeger overzichtelijker. "Simpelweg, omdat je alleen kranten en tv had. Nu komt het nieuws onophoudelijk van alle kanten op je af. De complexiteit van de wereld is vaak lastig te begrijpen. Ik krijg er wel eens hoofdpijn van."

Als voorbeeld van de complexiteit noemt Baars de spaghetti van belangen in het Midden-Oosten. "Ook het vluchtelingenvraagstuk heeft ermee te maken. Daar krijgt iedere docent in het voortgezet onderwijs vragen over. Vanuit de brei aan gegevens heeft Hans Luijten een boekje geschreven. En dat vinden wij zo interessant, dat we hem graag de ruimte geven om het ons uit te leggen." De lezing op 11 januari begint om 19.30 uur op Multatulilaan 6. Kaarten reserveren via baa@lekenlinge.nl.