Biljarter Cees Vink in Ingen benoemd tot Bondsridder

Op de algemene ledenvergadering van 10 november nam Veenendaler Cees Vink (74) afscheid als voorzitter en als lid van het districtsbestuur Betuwe/Veenendaal van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB). Dat gebeurde in café Ons Hoekje te Ingen. Zijn opvolger mocht hem namens de bond benoemen tot Bondsridder voor zijn jarenlange verdienste als voorzitter.

VEENENDAAL/INGEN - Cees heeft zich als voorzitter met veel passie 18 jaar lang ingezet voor de biljartsport. "Ik werd blij verrast door mijn opvolger, Dennis Wijers, die namens het Bonds-bestuur mij de zilveren speld van Bondsridder van de KNBB opspeldde", vertelt Cees Vink. "Ik begon met de biljartsport in 1968 bij biljartclub Jan Vonk aan de Kerkewijk. Samen met Bart en Jan Vonk, Maas van Leeuwen, Jaap Slotboom en Gerrit van de Weerdhof. Later is dat Biljartclub Vink geworden, dat is nu 21 jaar geleden." Vink is een bevlogen biljarter die nog steeds speelt in de A-klasse. Hij is gestopt met 3-banden, maar speelt nog wel libre. In mei 2016 meld hij zich bij Biljartclub De Duivenwal in Veenendaal en gaat er op de woensdagmorgen les geven. Cees: "Mijn roots liggen in Renswoude. Daar ben ik van 1985 tot 1995 voorzitter geweest van de voetbalclub. Ze hebben mij daar erelid gemaakt. Ik ben in 1972 in het districtsbestuur van de biljartclub gekomen. We zijn toen gefuseerd met de biljartdistrict De Betuwe. Deze fusie had tot gevolg dat we een volwaardige C1 competitie konden spelen volgens de landelijke norm. Na 1972 is het District Betuwe-Veenendaal gaan heten. Momenteel zijn er vele veranderingen aan de gang bij de Nederlandse Biljart Bond. Dat kost kracht en inspanning, vandaar dat ik de voorzittershamer heb overgedaan aan mijn opvolger, Dennis Wijers. Wel blijf ik voorzitter van Biljartclub Vink, in het biljart- en snookercentrum van mijn zoon Jan Vink, in winkelcentrum De Ellekoot." Cees Vink heeft in zijn werkzame leven 35 jaar voor Justitie gewerkt, in Forensisch Psychiatrische Kliniek in Lunteren. Daar ging hij tijdens de ontspanningavonden biljarten met de gedetineerden, als een soort van therapie. Dat werkte uitstekend en de psychiater had er veel aan. Cees zat niet stil. Zo was hij 20 jaar voorzitter van de Bridge Club in ouderencentrum Over het Spoor. Nu is hij voorzitter van Bridge Club Egelantier.