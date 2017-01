Tiel: Minder schade oud en nieuw dan vorig jaar

TIEL - De gemeentelijke schade als gevolg van vuurwerkvandalisme is in Tiel iets lager uitgevallen dan vorig jaar. Een eerste inventarisatie laat een schadepost zien van

36.500 euro tegenover 42.000 euro vorig jaar. Naast de gebruikelijke schadeposten aan opgeblazen afvalbakken, verkeersborden en straatkolken, is er dit jaar een flink schadebedrag van 8.000 euro aan een besturingskast van een tunnelgemaal.