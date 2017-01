Inbrekers stelen werkpakken in clubhuis van Reddingsbrigade Rivierenland Tiel

TIEL - Zaterdagmiddag 7 januari is er ingebroken bij het clubhuis van de Reddingsbrigade Rivierenland Tiel. Na een melding van buurtbewoners werd de inbraak geconstateerd.

De inbrekers haalden de spullen overhoop, spoten alle aanwezige brandblussers leeg en stalen het een en ander. Conny van Bekkum vertelt: "Het ergst is dat zowel onze eigen werkpakken als de werkpakken van de Nationale Reddingsvloot meegenomen zijn. Deze pakken stellen ons in staat om onder alle omstandigheden het water op én in te kunnen. Dit is voorlopig dus niet meer mogelijk. Ook niet voor onze functie bij calamiteiten in de Veiligheidsregio."

De Reddingsbrigade Rivierenland Tiel ontvangt graag informatie over de inbraak. "Mocht iemand informatie voor ons hebben horen wij het graag! Ook hulp voor het aanschaffen van nieuwe pakken is heel erg welkom, zodat wij snel het water weer op kunnen. Dan kunnen wij ons weer richten op ons doel: Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood."