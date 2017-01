hilda venstra frissen benoemd tot lid in de orde van oranje nassau

CULEMBORG - Mevrouw Venstra – Frissen werd vrijdag 6 januari benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Waarnemend burgemeester Kees Jan de Vet reikte de onderscheiding uit tijdens een bijeenkomst waar mevrouw Venstra afscheid neemt van wooncentrum de Driestad. Ze krijgt het lintje voor haar jarenlange inzet voor het wooncentrum en haar bewoners.

Hilda Josephine Venstra – Frissen (Maastricht 1956) is meer dan twintig jaar het aanspreekpunt voor de bewoners. Ze draagt zorg voor de financiële bedrijfsvoering, coördineert het onderhoud van het gebouw en de wooneenheden. Mevrouw Venstra staat zeven dagen per week klaar voor de bewoners en geeft hen persoonlijke aandacht. Haar inzet draagt er toe bij dat bewoners plezierig, comfortabel en veilig in de Driestad kunnen wonen.

Op 6 januari nam ze afscheid van haar werk bij de Driestad omdat ze meer tijd aan haar gezin wil besteden. Een mooi moment om haar te bedanken voor haar jarenlange vrijwillige inzet.