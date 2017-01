Kinderboerderij in Culemborg gaat weer open

CULEMBORG - Vanaf zaterdag 14 januari 2017 is kinderboerderij De Heuvel weer open voor publiek. De samenwerkende partners van de kinderboerderij bieden die dag alle bezoekers gratis koffie, thee, chocomel en wat lekkers aan. Er is zoals vanouds van alles te zien en te beleven op de kinderboerderij. Zo zijn er nieuwe dieren en natuurlijk kunnen de kinderen ook weer terecht in de speeltuin. Om weer open te mogen, zijn er extra maatregelen genomen. Zo blijft de ophokplicht voor pluimvee van kracht. Ook moet direct contact tussen mensen en pluimvee of watervogels vermeden worden. Tot slot mogen bezoekers de dieren niet meer voeren. Bij de ingang wordt een ontsmettingsmat geplaatst.