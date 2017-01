Oud-Variker presenteert alternatief voor bypass

Oud-Variker Wim van de Geijn is nog steeds verbonden met zijn geboortedorp Varik en het Rivierengebied. Twee jaar geleden besloot hij zich te gaan verdiepen in de plannen om een bypass voor de Waal achter de dorpen Varik en Heesselt aan te leggen. Van de Geijn kwam tot verrassende ontdekkingen en komt met een alternatief plan.

VARIK - Van de Geijn maakte kennis met ir. Frank Spaargaren, naamgever van een variant tussen de rivierdijken die de bypass overbodig maakt. Spaargaren was vanuit Rijkswaterstaat nauw betrokken bij de ontwikkeling van de deltawerken en gaf leiding aan de afsluiting van de Oosterschelde.



Studie

Wim is niet over één nacht ijs gegaan. "Ik ben begonnen met het bestuderen van het eerste zogenaamde Mirt I rapport. Daarin staat dat de potentie voor meekoppelkansen voor Varik / Heesselt en omgeving de bypass moet rechtvaardigen. Denk daarbij aan geld voor de ontwikkeling en verfraaiing van het gebied en recreatie. Ik was daar verbaasd over en heb me verder verdiept in achtergronden en alternatieven."



Veel reizen

Wim reisde gedurende twee jaar door Nederland, voornamelijk per fiets en zag de projecten die als doel hebben Nederland te wapenen tegen toekomstige wateroverlast door klimaatverandering en verhoging van de zeespiegel. In het buitenland zag hij de recreatieve waarde van fietsroutes langs de rivieren. Daarnaast sprak hij waterstaatsdeskundigen van Rijk, provincie, waterschap en gemeenten langs de Waal en Merwede.



'Dijken zijn het probleem'

Wim: "Op mijn zoektocht kwam ik in contact met Spaargaren. Hij is van oordeel dat niet de afvoercapaciteit van de Waal het grootste probleem is. Die is meer dan voldoende. Het probleem zit vooral in de stevigheid van de dijken. Daarvoor is verbreding van de dijken noodzakelijk. Daarmee pak je ook het kwel en pipingprobleem aan. Door het aanleggen van watervoerende geulen in de uiterwaarden kun je daarnaast de afvoercapaciteit bij opkomend hoog water versnellen, waardoor de bergingscapaciteit toeneemt. De klei gebruik je voor versterking van de rivierdijken."