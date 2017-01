Ine van der Laan neemt afscheid na 37 jaar Ziekenhuis Rivierenland

TIEL - De ontwikkeling van het vak van kinderpsycholoog kan niet beter worden geïllustreerd dan met het verhaal van Ine van der Laan, 37 jaar werkzaam in Ziekenhuis Rivierenland. Een verhaal van een gedreven en bescheiden professional, die op eigen wijze omgaat met haar patiënten. Dat eigene begon al in wat toen nog St. Andreasziekenhuis heette. "Ik draag geen witte jas, zei ik tegen zuster Judith, de directrice. Die wilde dat wél. Maar ja, het was een andere tijd."

Kinderpsychologie was nieuw, van der Laan behoort tot de eerste lichting psychologen die het vak ging beoefenen. "Kinderen hadden in die tijd maar een uur bezoek per dag, ouders mochten niet bij de behandeling zijn. De ouders van nu zijn gelukkig mondiger, en hun aanwezigheid is standaard. Ze zijn erg nodig, zij kennen het kind en zien dingen gebeuren. Al betekent dat niet dat je alles door hebt, over je eigen kinderen heb je soms een vertekend beeld. Dat weet ik ook uit eigen ervaring".

Kinderen worden naar psychologie verwezen bij bijvoorbeeld lichamelijke klachten zonder dat daar een medische oorzaak voor te vinden is of signaalgedrag waardoor er twijfels over de veiligheid in de gezinssituatie zijn. "Mijn werk bestaat eruit kinderen, en dus ook hun ouders, een veilige omgeving te bieden, opdat ouders om hulp durven vragen en gaan vertellen, en kinderen hun verhaal doen."

"Ouders huilen hier vaak, ja. Er ontstaat soms weer toenadering tussen hen, het komt ook voor dat ze inzien dat ze elkaar tegenwerken in de opvoeding, dat ze hulp nodig hebben. Je probeert het kruispunt te bereiken vanwaar ze bewustwording kunnen zien. Kinderen moeten niet de rugzak van hun ouders hoeven dragen. Het vergt voor de psycholoog medewerking en vertrouwen van de ouders, om te ontdekken waar het pijn doet. Ik ga dit werk missen, het is voor mij onvervangbaar, net als iedereen in dit ziekenhuis die je kent, spreekt of waar je mee werkt."

Ine van der Laan neemt afscheid met een receptie voor genodigden op donderdag 19 januari. Van 15.00–18.00 uur op de Vide.