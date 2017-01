Lucas, Daan en Stijn winnen vuurwerkactie in Geldermalsen

GELDERMALSEN - Tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandagavond 9 januari heeft burgemeester Miranda de Vries de winnaar bekend gemaakt van de vuurwerkactie. Lucas, Daan en Stijn zijn de gelukkige winnaars van een waardecheque ter waarde van 500 euro. Dit bedrag mogen zij besteden aan een barbecue bij hun in de straat.

Lucas en de broertjes Stijn en Daan hebben van hun ouders geleerd dat vuurwerk afsteken leuk is maar alleen als ze er geen overlast mee veroorzaken. De oprit en de straat waren behoorlijk rood gekleurd. Maar op zondagochtend 1 januari gingen ze er vol goede moed op uit om alles weer schoon te vegen. Die positieve instelling en bereidwilligheid om hun eigen rommel weer op te ruimen belonen we graag. We wensen Lucas, Stijn en Daan en hun ouders veel plezier bij het organiseren van een straatbarbecue. Van harte gefeliciteerd!

De vuurwerkactie

Inwoners van Gemeente Geldermalsen konden tot woensdag 4 januari een foto insturen van het opruimen van vuurwerk. Hiermee maakte je kans op een waardecheque van 500 euro voor het organiseren van een straatbarbecue. Bij de vuurwerkverkooppunten kreeg je gratis vuilniszakken mee. Op 2 januari kon je die zakken gratis inleveren bij de werf in Geldermalsen en in de schoolstraat in Beesd. In totaal is er 1100 kilo vuurwerkafval ingeleverd.