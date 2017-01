LingeFilm begint 2017 vol enthousiasme

GELDERMALSEN - LingeFilm, een filmtheater in Geldermalsen, kan bestaan door de inzet van 58 vrijwilligers. Op zaterdag 14 januari was er voor de vrijwilligers en partners een nieuwjaarsbijeenkomst in De Pluk. De plannen voor komend jaar werden verteld door voorzitter Hans van Hooren, alle vrijwilligers werden bedankt voor hun inzet, enkele vrijwilligers werden in het zonnetje gezet voor hun extra inzet en er werd geproost op het nieuwe jaar. Daarna bekeken de 65 personen de film 'Captain Fantastic'. In de pauze was er een gezellig samenzijn met hapjes en drankjes in het Grand Café van De Pluk. Een leuke, gezellige avond met een goede sfeer en een uniek karakter. Dank aan deze vrijwilligers, die ervoor zorgen dat de bewoners van Geldermalsen en omstreken een gezellig avondje uit hebben.