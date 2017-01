Teams al druk bezig voor SamenLoop voor Hoop Neerijnen

WAARDENBURG - Op maandag 23 januari om 20.00 uur is er een informatieavond voor SamenLoop voor Hoop Neerijnen in De Koeldert in Waardenburg.

In de aanloop naar de SamenLoop voor Hoop op 9 en 10 juni zijn de teams al druk bezig om geld in te zamelen. De teams Samen Staan We Sterk en Samen Staan We Sterk Kids hebben nu al behoorlijk wat geld opgehaald. In 2014 liepen zij ook al mee. Sjanie van Dooijeweert: “Voor 2014 heb ik met mijn dochter Annet een team samengesteld omdat mijn andere dochter, Rianne, in de organisatie zat. Ik wist toen nog niet wat een SamenLoop was. Wat mij van 2014 het meest is bijgebleven is de saamhorigheid. Tijdens het hele evenement was dat gevoel steeds aanwezig. Iedereen maakte er het beste van en er is geen vervelend woord gevallen. En dat er zoveel mensen meededen en er zoveel geld is opgehaald. Heel bijzonder”.

Wat Sjanie toen niet kon weten is dat haar man in 2014 kanker zou krijgen. Het plan was dat hij in 2017 zou meelopen als eregast. Helaas is hij in juni 2015 al overleden. Dat maakt dat zij zich nu nog meer inzet om als team een mooie opbrengst bij elkaar te brengen. Sjanie: “op deze manier kan ik mijn steentje bijdragen aan de strijd tegen kanker. Ik ben al een half jaar bezig om geld in te zamelen voor de SamenLoop van 9 en 10 juni. Ik verkoop haakwerkjes en ben een grote verloting aan het opzetten. Overal leuren voor prijzen. Het is veel werk maar zeer de moeite waard”.

Wilt u ook iets doen voor de SamenLoop? Kom dan naar de informatieavond op 23 januari of kijk voor meer informatie op www.samenloopvoorhoop.nl/neerijnen