Oma Maria (92) weer even thuis tussen de koeien

Nog één keer wilde de 92-jarige Maria Weerden een koe naar binnen brengen, iets dat ze als jong meisje op een boerderij vaak had gedaan. Bar winterweer of niet, zaterdag 14 januari kwam het ervan op boerderij Wammes in Tricht.

TRICHT - Op kaplaarzen – "vroeger droegen we klompen" – en achter haar rollator loopt mevrouw Weerden naar koe Rosa en sust haar mee naar binnen. Die huppelt die de stal in. Voorzichtig scharrelt mevrouw Weerden er achteraan. Op naar de melkrobot, waar ze toekijkt hoe koeien volautomatische gemolken worden. "Prachtig," zegt ze.

Als dochter van een boerenknecht begon Maria Weerden op haar dertiende te werken in de huishouding op een Waddinxveense boerderij. Vanuit haar rolstoel aait ze nog wat koeiensnoeten, dan gaat het groepje naar binnen. Voor mevrouw Weerden is het 'dagje boerderij' een hartenwens die werkelijkheid is geworden via de stichting Gouden Dagen.

