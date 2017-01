Culemborgers bezig met monstertocht naar de Poolkaap

Janno van Aalst en Aron Laponder uit Culemborg doen mee aan The Arctic Challenge. 7000 kilometer rijden in 9 dagen onder barre, winterse omstandigheden. "We hopen op een geweldig avontuur", laat het duo weten.

CULEMBORG - Zaterdag 14 januari zijn Laponder en Van Aalst vanuit Zaltbommel vertrokken voor hun Arctic Challenge Tour door Scandinavië. Op naar de poolkap en weer terug. The Arctic Challenge Tour is een toertocht voor personenauto's, waarbij geld in kan worden gezameld voor een goed doel. In acht dagen tijd wordt tussen de 6.000 en 7.000 kilometer afgelegd naar een bestemming voorbij de Noordpoolcirkel. "We stippelen zelf een route uit naar coördinaten die we tijdens de route ontvangen." Dit gebeurt bij extreme temperaturen, tot -40 graden, en omstandigheden.

De vrijdag voor vertrek heeft het tweetal hun auto ingepakt. Vier enorme wielen met spijkerbanden zijn vastgesjord in de laadruimte en er moet nog veel meer in. "Verplichte spullen als een rood/wit lint voor als we een eland aanrijden, een noodaggregaat, thermoskleding, 'verwarmingszakjes', sneeuwkettingen, chocola, gereedschap, energiedrankjes enzovoorts", vertellen de mannen.

Het duo was vorig jaar bij het vertrek en de aankomst van de Challange en het ging kriebelen. Laponder: "Onze vrouwen gaan regelmatig weekendjes weg. Nu wilden wíj iets speciaals doen. De baas van Janno bood ons een geschikte auto aan." De werkgever van Laponder sponsort de brandstof en dus konden de mannen deelnemen. Laponder: "Onze vrouwen vinden het leuk dat we dit doen. Ook van anderen krijgen we veel positieve reacties."

Het tweetal hoopt op een prachtige tocht: "We betalen de reis zelf en hopen op een geweldig avontuur, prachtige natuur, het noorderlicht en natuurlijk een goede teamgeest. Toch wilden we ook dat de reis nut zou hebben. We gingen op zoek naar een goed doel en kwamen terecht bij Stichting Vlinders in Tiel. We zijn gaan kijken en waren onder de indruk." Van Aalst: "Bij Stichting Vlinders vangen ze acht gehandicapte kinderen op die niet thuis kunnen wonen. We hebben ze al 7.500 euro kunnen toezeggen." De mannen hebben een groot aantal sponsors aan zich weten te binden. "Wij staan het hele jaar klaar voor anderen en nu zijn ze er voor ons, echt geweldig".

De vrienden hebben er zin in: "Gelukkig zijn we er aan gewend weinig te slapen en om problemen op te lossen. Het komt altijd weer goed. We vertrekken als vrienden en hopen als vrienden weer terug te komen op zondag 22 januari vanaf 14.00 uur op de Markt in Zaltbommel. We hopen op veel publiek."

Volg Janno en Aron op RTL 7 of via Facebook: Arctic Challenge 2017 Team 4 MPM