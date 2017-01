'De collectie is het uitgangspunt'

Ruim een jaar geleden nam Peter Schipper afscheid als conservator van het Flipje en Streekmuseum. Hij werd opgevolgd door, Lisette le Blanc. Ze is nu een jaar aan het werk: "Ik kijk tevreden terug op het afgelopen jaar."

TIEL - Lisette le Blanc is geen onbekende in het Rivierengebied. Ze was gastconservator van de stichting LekArt in Culemborg en is nu al weer drie jaar conservator van het museum Stadskasteel Zaltbommel. Verder was ze hier betrokken bij verschillende projecten op het gebied van kunst en historie. Bij het vertrek van Peter Schipper heeft het gemeentebestuur van Tiel de taakomvang van de conservator terug gebacht tot 8 uur per week. Jammer, vindt le Blanc.

Le Blanc: "De conservator gaat over het beheer, onderhoud en uitbreiding van de collectie en de publiekstaken die daar aan gekoppeld zijn. Het gaat om het in stand houden van ons erfgoed . De collectie is de ruggengraat van het museum. Ook op educatief gebied is de collectie het uitgangspunt. De conservator is eigenlijk de spil in de organisatie. Daarom is het jammer dat er voor deze functie weinig uren zijn. Niettemin kijk ik tevreden terug op het afgelopen jaar. Ik ben nu goed ingewerkt, ken de collectie en heb een fijne relatie opgebouwd met de medewerkers."

De nieuwe conservator merkt op dat ze veel steun heeft gehad van haar voorganger. "Ik kan altijd voor raad en daad bij Peter terecht. Ik heb de collectie kunnen uitbreiden met de bijzondere tegeltableaus van het Bethesdaziekenhuis, die later een trappenhuis in verpleeghuis Vrijthof sierden. Ook lukte het om een fraaie, in Tiel gemaakte, tinnen pot van de gebroeders Schröer, die we in onze collectie misten, aan de museumcollectie toe te voegen. De belangrijkste wisseltentoonstelling was 'De Tielse kermiskoek, een eeuwenoude traditie', die ik samen met het bakkersechtpaar Magda en Gerard van Ooijen maakte. Deze tentoonstelling is nog tot 20 februari te zien. Op zondag 12 februari is er een speciale liefdesmiddag waarin de koek en Flipje hoofdrollen vervullen en ik een lezing verzorg."

Het maken van tentoonstellingen met personen of organisaties van buiten het museum vindt Le Blanc belangrijk: "Musea als het Flipje en Streekmuseum hebben een maatschappelijke functie. Daarom is dat noodzakelijk. Vanaf 17 maart is de zaal voor wisselexpositieruimte voor werk van fotografe Andrea Gulicks en gedichten van Wim Huijzer. 'De Waal bewogen' is dan het thema. We tonen dan ook een aantal opmerkelijke en recente archeologische vondsten. In de toekomst zullen we vaker thematentoonstellingen uit eigen bezit maken."

Lisette le Blanc studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de universiteit van Utrecht.