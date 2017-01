'Opnieuw bouwen aan onze droom'

Deze week zijn we in gesprek met Hassan Barzizaoua, voorzitter moskeebestuur Moskee Takwa in Culemborg. Hij werkt als tolk, vertaler en docent trainer radicalisering aan de Hogeschool in Amsterdam. Onder het genot van een kopje thee vertelt hij over het verdriet wat hen als Islamitische Gemeenschap Culemborg op woensdag 28 december is overkomen.

CULEMBORG - Aan de Multatulilaan in Culemborg brandde het pand van de Vereniging Islamitische Gemeenschap Culemborg uit. "Dit hadden we als bestuur van Moskee Takwa nooit verwacht. Er was voor ons gevoel ook geen enkele reden voor. Als we alle reacties ervaren en de brieven lezen die we uit de samenleving hebben ontvangen, worden we in onze gedachten ook gesteund. Dit is geen kwestie geweest van iets tegen onze gemeenschap te hebben. We hebben de Moskee al sinds 1984 in de Ridderstraat. Ik durf te stellen dat er nog nooit iets tegen is geweest. De verstandhouding met de andere kerken in de gemeente Culemborg is goed. In het verleden hadden we regelmatig contact met elkaar. We moeten elkaar ook niet in hokjes duwen. De Christelijke kerken beleven de geboorte van Jezus met de Bijbel, wij doen dat vanuit de Koran. We geloven allemaal om een gelukkig leven te hebben. Nu en in het hiernamaals. Als mensen mogen we dat grotendeels zelf invullen. Hoe we het ook bekijken, we hebben allemaal één God. We geloven om dichter bij hem te mogen zijn. Daar zijn we naar op zoek. Daarom mogen er verschillende kerken zijn, een Turkse Moskee en wij als Islamitische Gemeenschap."

"Mij is duidelijk geworden dat het in Culemborg is 'Wij in Culemborg'. Onze droom en burgerinitiatief is letterlijk in rook opgegaan. Acht jaar heeft onze gemeenschap gespaard, om naast een gebedsruimte een sociaal contactcentrum te realiseren, op een goede plaats. Het plan om het pand, het voormalige zwembad De Meer, duurzaam te hergebruiken is in vlammen opgegaan. Toch blijft de droom voor ons, dat het doel bereikt wordt. Ondanks alle financiële schade en verdriet, voert dankbaarheid de boventoon. Uit heel Culemborg en alle hoeken van Nederland krijgen we steun. Dat is nodig, want naast het geld dat we kwijt zijn, omdat het nog niet verzekerd was, hebben we de kosten van afbraak en opbouw. We schatten twee miljoen nodig te hebben. Het Islamitische Cultureel Centrum, onze droom, komt er. Het is voor iedereen in Culemborg toegankelijk. Ongeacht je achtergrond, sexe, leeftijd, afkomst of geloofsovertuiging. Daarvoor is wel alle steun nodig."

Meehelpen en doneren? Dat kan via rekeningnummer: NL91RABO01452306600 ten name van Islamitische Gemeenschap Culemborg onder vermelding van: Steun inzameling IGC.