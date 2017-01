'Mobiele werkplek' bevalt goed

Normaal kom je in het gemeentehuis niet verder dan de centrale entreehal of de raadszaal. Zaterdag 14 januari waren tijdens een open huis veel meer deuren geopend voor belangstellenden. "Erg leuk om het vernieuwde gebouw te bekijken", aldus een bezoeker.

TIEL - Het vroegere gemeentehuis heet sinds kort stadhuiscampus. Het is het afgelopen jaar van binnen grondig verbouwd en er werken ook veel nieuwe gezichten. Door de samenwerking tussen Culemborg, Geldermalsen en Tiel en de oprichting van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) hebben veel gemeentelijke ambtenaren de afgelopen jaren een werkplek buiten het gemeentehuis gekregen. De vrijgekomen ruimte is vanaf half december 2016 ingenomen door de medewerkers van het UWV, die voorheen in het beursgebouw aan de Nieuwe Tielseweg werkten en veel medewerkers van Werkzaak Rivierenland die eerder op verschillende locaties in het werkgebied van de Regio Rivierenland hun werkplek vonden. Zij zijn samen met de resterende gemeenteambtenaren de belangrijkste gebruikers van de werkruimten. Eigen werkplekken bestaan niet meer en het papier is verdwenen. Ieder haalt 's ochtends zijn laptop op en zoekt gewapend met een mobiel een werkplek.

Hoe bevalt dat nieuwe werken? Mariska Verhagen van de Werkzaak is er enthousiast over. "Het was even wennen. Maar het is fijn werken hier. Leuke contacten met de collega's van de andere diensten en we hebben prachtige werkplekken. Met aan de ene kant uitzicht op de fraaie stadhuistuin, aan de andere zijde een ander lommerrijke blik op de Sint Maartenskerk en het Weeshuis."

Sophia Hardeman is blij met de in hoogte verstelbare bureaus, waar je zowel staand als zittend kunt werken. "Een geweldige oplossing voor lange en kleine mensen." Ook Karima Idrissi van de afdeling voorlichting is enthousiast. "In het begin was het wel even wennen. Je bent gewend om je collega's in de buurt te hebben. Nu zitten ze verspreid over de gebouwen. Maar met de laptop en telefoon is communicatie goed mogelijk en een dag per week zijn we er allemaal voor overleg."

Jörgel Zegel van het UWV is blij met de samenwerkingsmogelijkheden in het gebouw. "Scheidingsmuren tussen Werkzaak en UWV zijn hier een stuk lager. We werken intensief samen. Dat is goedkoper en geeft betere resultaten voor werkgevers en werkzoekenden."

Bezoekers waardeerden de mogelijkheid om het vernieuwde gebouw te bekijken. Een ensemble van De Plantage verwelkomde de bezoekers. Kinderen liepen een speurtocht, trouwden in de raadszaal of gingen op de foto als burgemeester met ketting.