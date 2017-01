Lingeborgh is excellente school

GELDERMALSEN - De Lingeborgh in Geldermalsen mag zich sinds officieel een Excellente school noemen. Samen met 25 andere Nederlandse scholen kreeg de Lingeborgh maandag 23 januari het predicaat Excellente School van de Inspectie van het Onderwijs. Directeur Ronald van der Vlies voelt zich vereerd. ,,Dit is het grootste predicaat dat ik in mijn carrière kan krijgen.''

Het juryrapport is vol lof over de werkwijze van de Geldermalsense school. Zo is er onder meer te lezen dat de Lingeborgh 'een duidelijk en ambitieuze aanpak heeft die fenomenaal genoemd kan worden gezien de begin- en eindsituatie van bijna alle leerlingen'. Verder schrijft de jury: ,,De leerlingen werken gemotiveerd en benoemen de begeleiding als sterke kant. De bereidheid van leraren om altijd klaar te staan, is evident. Er is een cultuur gecreëerd van diversiteit waarin een leerling, met welke indicatie dan ook, zich gewoonweg ontwikkelt.'

Volgens Van der Vlies is het predicaat een erkenning voor het harde werken van zijn team. 'Als school willen we graag bovengemiddelde resultaten halen, maar durven we leerlingen ook kansen te geven waardoor ze soms tegen de verwachtingen in hogere resultaten behalen. De toekenning van het predicaat is voor ons echt een erkenning en een extra motivatie om optimaal te presteren.'

Onder het toeziend oog van alle medewerkers van de school onthulde wethouder Niko Wiendels het bord met het predicaat. Wiendels: ,,Het predicaat Excellent is een geweldige prestatie. Het is een erkenning en waardering voor docenten, leerlingen en alle betrokkenen bij de school. Daar mag je trots op zijn. Maar ook op Geldermalsen straalt dit af. Het bevestigt dat we in onze gemeente goed onderwijs geven. Van peuterspeelzaal via basisonderwijs tot voortgezette opleiding, in Geldermalsen hebben we uitstekende onderwijsvoorzieningen. En daar ben ik dan weer trots op.''



Basisscholen

In Rivierenland kregen ook drie basisscholen het predicaat Excellente School: de Jan Harmenshof en de Rijdende School in Geldermalsen en de Koningin Julianaschool in Culemborg.