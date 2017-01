Actie kerkbalans ingeluid door Tielse burgemeester

Door Bert Leenders

TIEL - De jaarlijkse Actie Kerkbalans 2017 ging dit jaar met veel klokgelui van start. In bijna 300 plaatsen werd het startsein gegeven met het luiden van de kerkklokken. Ook in Tiel gebeurde dat. Burgemeester Hans Beenakker drukte zaterdag 21 januari om precies 13.00 op de knoppen om het gebeier te laten beginnen. De burgemeester: "Ik moest, ondanks het feit dat ik de kerken een goed hart toedraag, vanwege de scheiding tussen kerk en staat wel even nadenken of ik dit wel kon doen. De kerken doen echter zoveel goeds in onze stad dat ik niet kon weigeren. Ik denk onder meer aan het inloophuis, de betrokkenheid bij de voedselbank, de stadmoestuin De Franciscushof en de kledingbank."

De opbrengst van de jaarlijkse actie kerkbalans is erg belangrijk voor de katholieke Sint Suitbertus Parochie en de Protestantse Gemeente Tiel. Piet van den Ende van de locatieraad Tiel van de Suitbertusparochie en Watze Elgersma van de Protestantse Gemeente Tiel zijn tevreden over de opbrengst van het afgelopen jaar. Gemiddeld daalde de opbrengst van de jaarlijkse geldwerfactie in 2016 in Nederland licht. In Tiel bracht de jaarlijkse werfactie juist meer op. Niettemin lukt het beide kerken nauwelijks om het huishoudboekje kloppend te krijgen. De komende twee weken brengen tientallen vrijwilligers van beide Tielse kerkorganisaties 4700 enveloppen rond bij kerkleden, die ze kort daarna hopelijk gevuld met toezeggingen weer ophalen.