'Veel mensen zijn blij met een avondje toneel'

Voor de rubriek 'Dit is mijn nieuws' zijn we op bezoek bij de toneelvereniging in het dorpshuis de Avezaathen en in gesprek met de heren Daan Vermeulen en Ton van Zanten van LTO (Land en Tuinbouw Organisatie). Martin van der Steen is woordvoerder van de nieuwe toneelgroep 'de Avezaathen'. Zij vertellen over een slechte boodschap en het blijde nieuws daarna.

KERK-AVEZAATH - "Ruim vijfendertig jaar geleden hielden we als LTO een jaarlijkse feestavond. Er is toen een toneelvereniging ontstaan samen met de Vrouwen van Nu en Jong Gelre. Dat waren geweldige avonden. De aftakeling begon toen de Vrouwen van Nu afhaakten. Daarna stopte Jong Gelre eveneens. Afgelopen jaar was het bestuur van LTO de mening toegedaan dat toneel niet tot hun taak behoorde. Aan mij als voorzitter van LTO van de afdeling Buren-Tiel en Neder-Betuwe om de boodschap over te brengen dat LTO de stekker uit het toneel haalde en er geen geld meer voor beschikbaar stelde. Ton van Zanten was nog over van Jong Gelre, hij is mij trouw gebleven. Ik begrijp dat dit voor de toneelspelers een trieste mededeling was," zo vertelt Daan Vermeulen (LTO). Hij mist nog steeds de gezellige avonden met dansen en disco in het dorpshuis de Avezaathen.

Martin van der Steen: "Voor ons spelersgroep kwam deze boodschap snoeihard aan. Toen we bij elkaar kwamen om afscheid te nemen van elkaar als toneelspelers, pakte die avond anders uit. We waren het met elkaar eens dat we er alles aan moesten doen verder te gaan met elkaar. Zeker gezien de grote belangstelling die we jaarlijks hadden. Niet alleen uit het dorp Avezaath, maar ook uit de omliggende plaatsen. Er zou een stukje leefbaarheid van het dorp verdwijnen. We hadden natuurlijk geen geld. Na een raming te hebben gemaakt van de kosten zijn we op zoek gegaan naar sponsoren. Gelukkig hebben Lenie en Jan Schimmel, de huidige beheerders van het dorpshuis de Avezaathen, zich voor vijf jaar als hoofdsponsor verbonden aan onze toneelgroep. We dragen dan vanaf heden de naam 'Toneelgroep de Avezaathen'. De groep is direct aan de slag gegaan. Op zaterdag 18 maart spelen we het blijspel 'Dokkemer koffie'. Een blijspel en daarna een super gezellige avond. We weten zeker dat er velen in de regio blij mee zijn en een avondje de televisie laten voor wat het is en naar Avezaath komen."

LTO wilde de toneelspelers niet met lege handen wegsturen. Na het afscheidswoord van Daan Vermeulen aan de spelers en succeswensen overhandigde hij met Ton van Zanten het geldkistje wat al die jaren was gebruikt. Tot ieders verrassing zat daar nog een leuk geldbedrag in.