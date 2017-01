Bouw 'Poort' verloopt voorspoedig

Het was zaterdag 21 januari druk op de bouwplaats van de Westluidense Poort. Raads- en commissie leden, omwonenden en de mannen die de bouw dagelijks volgen gaven massaal gevolg aan de uitnodiging om de voortgang van de bouw te bekijken. Aanleiding was het bereiken van het hoogste punt.

TIEL - "De bouw verloopt voorspoedig", kregen de vele bezoekers te horen van projectdirecteur Frans van Dun. Van Dun had de lastige taak om een groep van 70 mensen rond te leiden en te informeren over de bouw.

Van Dun leidt de groep langs de parkeergarage, die in maart of april in gebruik genomen gaat worden. Aanwijsborden geven per verdieping aan of er nog voldoende lege plaatsen zijn, deze zijn van ver door een groen licht te herkennen. Toeritten en parkeerplaatsen zijn royaal opgezet. "Drie trappenhuizen en twee liften moeten het de parkeerders straks makkelijk maken en zebrapaden zorgen dat je in de garage veilig kunt oversteken", vertelt de projectdirecteur. De trappenhuizen zijn fraai betegeld en de pilaren zijn per etage voorzien van verschillende schilderingen die verwijzen naar aspecten van de Tielse historie. Behalve auto's is er stallingsruimte voor motoren en zijn er oplaadpunten voor elektrische auto's en gereserveerde invalidenplaatsen.

De bibliotheek en het cultuurgebouw worden, wanneer de winter niet strenger wordt, voor de bouwvakvakantie opgeleverd. Tijdens de zomervakantie kunnen interieurinrichters en verhuizers aan de slag en vanaf september moeten beide gebouwen gebruiksklaar zijn. Aan beide gebouwen moet nu nog veel gebeuren. Van Dun: "Met de bouw van de appartementen aan de Waalzijde van het complex beginnen we pas wanneer de huidige fase helemaal afgerond is. De woningen aan de kant van de huidige bibliotheek Agnietenhof komen er ook. We hebben daar contractueel vijf jaar de tijd voor. De bestrating is al nagenoeg klaar. Met de groenvoorziening wachten we tot de herfst."

Door vloeren, die nog niet klaar waren, kon het gezelschap niet naar het hoogste punt. Daarom werd de vlagceremonie, waarbij de geel-zwarte vlag van Tiel werd uitgerold, op de eerste etage gehouden. Daarna was er pannenbier en een saucijs voor de deelnemers aan de excursie. Met de bouw gaat het wel goed. Of het financieel ook goed afloopt moeten nog blijken. Door tegenvallers in de beginfase valt het geheel ongeveer vijf miljoen duurder uit. Gemeente en projectontwikkelaar steggelen over de vraag wie deze extra kosten moet betalen.