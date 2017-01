Gouden Koksmuts voor Trichtse kok

Samen met zijn Souschefs van 'La Rive', het restaurant van het internationaal vermaarde Amstel Hotel in Amsterdam, won oud-Trichtenaar Jules Wiringa de 'Gouden Koksmuts 2017'. "Dit is, zeg maar, het Nederlands Kampioenschap voor koks."

TRICHT/LEIDEN - Al vanaf zijn 8e heeft Jules Wiringa, 22 en nu woonachtig in Leiden, een passie voor koken. Na basisschool 'Op 't Hof' in Tricht ging hij naar VMBO-TL op 'Lek en Linge' in Culemborg. "De kortste weg naar de versnelde koksopleiding bij 'De Rooi Pannen' in Tilburg." Hierna deed Jules de Sterklas in Amsterdam. Deze koksopleiding, gestart door SVH-meesterkoks, geldt als de beste van Nederland. Wat hem aantrekt in zijn vak? "Als kok moet je creatief zijn en goed kunnen organiseren. Je moet nieuwe gerechten bedenken, smaken combineren, een mooie presentatie creëren. En dan de organisatie in de keuken: 'het servies draaien'. De gasten kiezen verschillende menu's. De ene tafel wacht op het voorgerecht, een andere op het hoofdgerecht of dessert. Al die gerechten moeten keurig op tijd geserveerd worden. Die werkdruk, daar houd ik van."

Veel ervaring in sterrenrestaurants verder, werkt hij nu 2.5 jaar bij 'La Rive'. Zijn specialisatie is patisserie, maar momenteel draait hij een jaar de roti, de bereiding van vlees, vis en sauzen.

Dat hij mocht meedoen in het team voor 'De Gouden Koksmuts', laat zien dat 'La Rive' zijn kwaliteiten onderkent. Samen met Senior Souschef Emiel Kwekkeboom en Junior Souschef Marco Geurts vormde Jules een van de acht teams die meededen. "Je weet dat je een amuse, een voor- en hoofdgerecht en een dessert moet maken, maar pas om 10 uur krijg je te horen wat en met welke ingrediënten. Dat vereist een enorme voorbereiding. Je moet alles bij je hebben om opdrachten uit te kunnen uitvoeren. We hebben opdrachten van eerdere wedstrijden bestudeerd, gekeken naar mogelijke ingrediënten en de jury-leden." Zoals Thomas Müller van een 3-sterrenrestaurant in Duitsland, Cees Helder, de eerste 3-sterrenchef van Nederland, Frank Fol, Voorzitter van de Belgische meesterkoks en Felix Wilbrink, culinair recensent van De Telegraaf. De degelijke voorbereiding werkte. "De jury prees ons omdat elk van onze gangen een constant hoog niveau had."

Jules is 24/7 bezig met zijn vak. "Op onverwachte momenten kan ik iets zien dat mij inspireert. Ik vond bijvoorbeeld een takje. Dat werd het uitgangspunt voor mijn dessert." Zijn uiteindelijke doel is een eigen restaurant. En voor nu: "Alle facetten van het vak helemaal onder de knie krijgen. Ik ga niet voor minder dan het beste. Ik ga voor kwaliteit die ik beloond wil zien met Michelin-sterren."

Belangstellenden kunnen het werk van Jules volgen via www.julescooking.com