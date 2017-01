Heske Groenendaal wint Vrouw in de Media Award 2016 – Gelderland

Heske Groenendaal, directeur Metaglas, ontvangt de Vrouw in de Media Award voor Gelderland. Groenendaal heeft zich in 2016 volgens 39 procent van de stemmers het beste in de media geprofileerd. Op de tweede plaats eindigde Nadya Aboyaakoub-Akkouh, wethouder gemeente Nijkerk (20 procent) gevolgd door Melissa van Beekveld, Promovendus Radboud Universiteit (derde, 13 procent).

De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de award willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hun vaker dat podium te bieden.

Rolmodel in techniek

Groenendaal heeft volgens de stemmers een goede boodschap om meer vrouwen in de techniek te krijgen. Zij weet door haar ondernemerschap te koppelen aan maatschappelijke thema's aandacht te vragen voor een goede balans tussen economische, duurzame en sociaal maatschappelijke thema’s.

De nummer twee, Nadya Aboyaakoub-Akkouh, wordt door de stemmers geroemd als openhartige, krachtige wethouder die het Nijkerkse openbaar bestuur goed zichtbaar maakt. Natuurkundig talent, Melissa van Beekveld (derde), oogstte veel lof met het winnen van de Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde. Van Beek deed baanbrekend onderzoek naar donkere materie die 85% van de materie in het heelal vormt.

Vrouw in de Media Award voor het eerst provinciaal

Het is voor het eerst dat de awards ook per provincie worden uitgereikt. Volgens de organisatoren een belangrijke stap in de geschiedenis van de awards, omdat de zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen net zo belangrijk is in de lokale en regionale media. Per provincie was er een lijst met tien vrouwelijke rolmodellen samengesteld op voordracht van journalisten, actief in de regionale media. Het publiek bepaalde met het uitbrengen van een stem wie van de vrouwelijke deskundigen zich het beste heeft geprofileerd in de media.