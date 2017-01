Echtpaar Van Ingen-van der Stam uit Ochten 65 jaar getrouwd

OCHTEN - Op woensdag 25 januari 2017 was het vijfenzestig jaar geleden dat de heer Jordaan van Ingen (88) en Hendrina van Ingen-van der Stam (86) uit Ochten trouwden. Namens de gemeente brachten burgemeester en mevrouw Veerhoek het bruidspaar felicitaties en bloemen.

Het bruidspaar kreeg eveneens schriftelijke gelukwensen van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en van de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje.

De heer Van Ingen, geboren in Echteld, en mevrouw Van Ingen-van der Stam, geboren in Kesteren, ontmoetten elkaar in Opheusden en trouwden op 25 januari 1952 in het Stationskoffiehuis van Kesteren dat na de oorlog tijdelijk dienst deed als gemeentehuis.

Het echtpaar kreeg een zoon, twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

De heer Van Ingen werkte bij een boer in IJzendoorn, waarna hij jaren als textielarbeider bij de Enka in Ede werkte. Mevrouw Van Ingen-van der Stam zorgde voor het gezin.

Meneer en mevrouw Van Ingen hebben allebei drie keer een evacuatie meegemaakt. In 1940, toen de Tweede Wereldoorlog begon. In 1944, toen de Betuwe onderwater werd gezet vanwege plan 'Ooievaar'. En in 1995 vanwege de dreiging van hoogwater.