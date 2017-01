Leerlingen Stefanusschool bezoeken kasteel

TIEL - De komende weken staan volledig in het teken van geschiedenis op de Stefanusschool in Tiel. De groepen 5 tot en met 8 zijn bezig met het project Alles-in-1. Taal, spelling, begrijpend lezen, muziek, Engels en de creatieve vakken worden allemaal in een thema aangeboden.

Zo duikt groep 8 in de 'moderne geschiedenis', wordt groep 7 ondergedompeld in de 'Gouden Eeuw', leert groep 6 van alles over de Prehistorie' en is groep 5 druk in de weer met de tijd van de ridders en kastelen, de 'Middeleeuwen'.

Aan deze lessen worden ook excursies gekoppeld. Zo bezoekt groep 8 in februari bijvoorbeeld Kamp Vught en is groep 5 afgelopen week naar Kasteel Ammersoyen geweest. Tijdens de uitgebreide rondleiding leerden de kinderen veel over het leven in een kasteel. Ze kwamen zelfs in de kerker. Ontzettend leuk en ook nog eens leerzaam voor de jeugd.