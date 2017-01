Kars Vierwind versterkt FC Lienden

LIENDEN - Kars Vierwind is de derde nieuwe speler die in deze winterse transfer window bij de selectie van FC Lienden aansluit. Eerder kwamen Frank Wiafe (teruggekeerd naar een half seizoen Fortuna Sittard) en Danny van den Meiracker (voormalig spits en aanvoerder sv Spakenburg) al binnen om de selectie aanvallende impulsen te geven.

Kars Vierwind is een 24 jarige middenvelder die tussentijds overstapt van FC Oss. In 2015 maakte de in Zevenaar geboren speler de overstap van de Graafschap naar FC Oss. Bij deze laatste club maakte de speler, die op meerdere posities op het middenveld uit de voeten kan, in januari 2016 zijn debuut in de Jupiler league. Tot veel speelminuten kwam het echter niet bij FC Oss. Bij de Graafschap speelde de inwoner van Duiven, die ook in de jeugd van het Duivense DVV speelde, vooral zijn wedstrijden als aanvoerder in Jong de Graafschap. Van een doorbraak bij de Graafschap is het niet gekomen. In de Tweede divisie competitie wil Kars Vierwind weer het plezier in het spelletje terug vinden en aan het voetballen komen. De speler denkt hiervoor in het FC Lienden van Hans Kraay jr. een mooi platform te vinden. Of de laatste aanwinst zaterdag al bij de wedstrijdselectie zit voor de thuiswedstrijd tegen sv Spakenburg is vooralsnog onduidelijk.