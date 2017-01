Buurtzorg bestaat 10 jaar

TIEL/BUREN - De heer Hueskes wist niet wat hem overkwam toen hij ineens werd overvallen door 'zijn' team van Buurtzorg. Er viel wat te vieren en dat heeft hij gemerkt: Buurtzorg bestaat tien jaar.

In 2006 startte Buurtzorg Nederland met vier wijkverpleegkundigen in Twente. Nu, tien jaar later, zijn er 10.000 Buurtzorgers aan het werk, verdeeld over heel Nederland en ook in Tiel. Er is één directeur, 900 zelfsturende teams en niets daartussen: de organisatie kent geen managers. Deze opzet leidt tot grote tevredenheid bij patiënten en werknemers; de afgelopen vijf jaar was Buurtzorg vier keer beste werkgever van Nederland. De plaatselijke teams bieden kleinschalige verzorging en verpleging bij de mensen thuis. Persoonlijke aandacht, deskundigheid en korte lijnen zijn kenmerken van Buurtzorg.

Om dit feestje te vieren huurde het team van Tiel-Buren een busje, reed al hun cliënten langs en verraste hen met een bos bloemen, een persoonlijk gedicht en een fotoboek van 10 jaar Buurtzorg. Ton Hueskes (zie foto) heeft tijdelijk zorg nodig. "Een goede kennis vertelde mij over Buurtzorg' aldus Hueskes. 'Na mijn eerste knieoperatie heb ik contact met ze opgenomen en nu, een aantal knieoperaties verder, ben ik nog steeds heel tevreden. De Buurtzorgers zijn zeer deskundig, vriendelijk en komen gemaakte afspraken altijd na en voor vertrek vragen ze altijd of ze nog iets voor mij kunnen doen. Dit team is echt een aanrader voor mensen die thuis zorg nodig hebben. Gefeliciteerd met die tien jaar!"