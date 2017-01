Feestelijke ontvangst eerste vondst van de archeologische opgraving op Medel in Tiel

TIEL - Het Flipje en Streekmuseum Tiel staat dit hele jaar in het teken van de archeologie. Om dit jaar feestelijk in te luiden, laat het museum als eerste een benen fluitje zien dat is gevonden bij de opgravingen in Medel, Tiel. Deze vondst wordt zaterdag 28 januari tussen 10.00 en 16.00 uur feestelijk binnengehaald in het museum. Later in het jaar zullen er meerdere opmerkelijke vondsten te zien zijn in het museum.