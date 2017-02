Fluitje naar museum

TIEL - Het Flipje en Streekmuseum Tiel staat dit hele jaar in het teken van de archeologie. Om het jaar feestelijk in te luiden, heeft het museum als eerste een benen fluitje laten zien dat is gevonden bij de opgravingen in Medel, Tiel. Later in het jaar krijgen meerdere vondsten een plekje in het museum. Het fluitje werd gevonden tijdens het proefsleuvenonderzoek en is gemaakt uit het linkerscheenbeen van een schaap of geit. Zaterdag liet een flierefluiter bezoekers genieten van de muziek zoals die vroeger gespeeld zou kunnen zijn op soortgelijke instrumenten. De opgravingen op Medel gaan nog tot half 2017 door. Iedere maand komt er een nieuw 'stuk' naar het museum. Aan het einde van het jaar is er een grote expositie. (Foto: Jan Bouwhuis)