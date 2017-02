Toppers uit regio zingen voor het leven

Verhalenvertellers Mia Verbeelen en Eric Borrias, gitaarvirtuoos Harry Sacksioni, zanger Frans Duijts en zang- en acteertalent Kilke van Buren vormen met het regionale koor 'Zingen voor het Leven' het programma voor de benefietavond in de Agnietenhof op donderdag 9 februari voor het Toon Hermanshuis Tiel (THT).

TIEL/REGIO - Cornelie Bierens de Haan en Ellen Hoenderop dragen zorg voor de dagelijkse organisatie van het THT. Onlangs benaderde Cornelie Pauline Seebregts om te praten over de mogelijkheden die de tot vertelambassadeur 2017 gekozen Pauline zag om iets voor het THT te doen. Het resultaat is een benefietavond in de Agnietenhof.

Ellen Hoenderop: "Het ToonHermansHuis bestaat deze maand twee jaar. In die twee jaar is het een onmisbare en laagdrempelige ontmoetingsplek geworden voor iedereen die geconfronteerd wordt met kanker. Gastvrouwen en -heren, psychologisch geschoolde professionals en activiteitenbegeleiders bieden in De Bron aan de Lingedijk 58 een fijne ontmoetingsplek aan lotgenoten en een uitgebreid activiteitenprogramma. Ontspannende en creatieve activiteiten ondersteunen de gasten bij het omgaan met en het verwerken van alle ongemakken die kanker met zich meebrengt. Ook is er een aanbod aan individuele en groepsbijeenkomsten met relevante thema's rondom de ziekte."

Cornelie: "We bestaan in februari twee jaar. Een goed moment om op een bijzondere manier naar buiten te treden. We hebben meer dan 2.000 bezoeken per jaar, maar nog steeds merken we dat niet iedereen die te maken heeft met kanker bij ons over de drempel komt. Jammer, want iedereen die dat wel doet is doorgaans enthousiast over ons aanbod en mogelijkheden. Doel van de benefietavond is daarom het werven van inkomsten, maar ook het vergroten van de bekendheid van ons inloophuis.

Een van de optredende toppers is Kilke van Buren. Zij komt er vanuit Engeland speciaal voor naar Tiel. Van Buren: "Kanker is overal. Het is van onschatbare waarde dat mensen met vragen, emoties, praktische problemen en voor ontmoeting in het ToonHermansHuis terecht kunnen. Tiel heeft een speciale plaats in mijn hart en De Agnietenhof is voor mij een dierbare plek. Daar liggen ontelbare herinneringen. Ik ga zingen over zaken die mij verbinden met mijn vader John, die in 2012 aan kanker overleed. De gevolgen van kanker in je leven van dichtbij meemaken gaat gepaard met hartverscheurende momenten en, gek genoeg, met pareltjes van ogenblikken. Tegen iedereen die vecht wil ik zeggen…je bent een kanjer."

Info: www.thht.nl; Kaartverkoop loopt via de Agnietenhof.