Dit is mijn nieuws: 'We moeten zuinig zijn op dit gebied'

Deze week zijn we in gesprek met Mike Blom (62) in Tiel. Dit naar aanleiding van een bericht wat we ontvingen over het manifest 'Grootouders voor het klimaat'. Hierin laten opa's en oma's zien dat zij zich zorgen maken over de wereld waarin hun kinderen en kleinkinderen opgroeien. Mike Blom maakt al jaren deel uit van Rivierenlanders in verbinding. Hij is of was actief bij tal van zaken zoals Tiel Maritiem, de Wielerronde en de ziekenomroep. Hij is zelfstandig ondernemer als Marketing Communicatie en heeft een ruim hart voor Tiel en het Rivierengebied.

TIEL - "Wij wonen hier in een streek waarvan me nog maar half weten hoe rijk we zijn. Het is een geweldig gebied voor toerisme. Er is hier veel kennis van fruit en dat moeten we doorgeven. Het gebied heeft zo veel. Ik noem maar de rivieren, kastelen, de oude steden als Tiel, Buren, Culemborg, Zaltbommel en Wijk bij Duurstede. Daarom is het goed dat we inzetten op fruit en toerisme. FruitDelta Rivierenland, daarop wordt nu gelukkig ingezet. Niet alleen landelijk, maar wereldwijd. Nederland heeft veel meer te bieden dan alleen Amsterdam, de bollen- of Zaanstreek. We moeten kijken hoe we daar met passie mee om kunnen gaan. Wij kunnen de toerist veel bieden. We zouden ze op Schiphol kunnen ophalen, in een kasteel laten slapen, met een jacht over het vele water vervoeren. We hebben geweldige restaurants in de regio, wijnkelders en wijnvelden. De oude steden met hun geschiedenis en schitterende plaatjes. Roeiers kunnen zoveel roeien als ze willen, met een speciale kofferdienst wordt hun bagage bij de overnachtingsplaats gebracht. Misschien rond 2020 dat mensen met een boot vanaf de Linge via de Maurikse wetering naar het Amsterdam-Rijnkanaal kunnen varen. We moeten onze krachten bundelen om de toeristen maximaal te kunnen laten genieten. Wel alles met de boodschap dat we er zuinig op moeten zijn en mijn voorstel is om de dijken vooral te laten rusten. We dienen met de bewoners van de streek in gesprek te gaan, afspraken maken over het toerisme. Er moeten meer informatie punten komen. Natuurlijk hebben we te maken met een dreigende klimaatverandering en natuurlijk moet de opwarming beperkt worden. Ook daar moeten we afspraken over maken en ons er voor inzetten dat de gestelde normen worden gehaald. We hebben veel mogelijkheden. Iedereen die werkt en woont in Rivierenland mag trots zijn op de zaken die we met elkaar bereiken. Wonen, werken en leven in een prettige omgeving voorbereid op de toekomst."

