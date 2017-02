Derde Visscher Winterconcert Pieter Aafjes

CULEMBORG - Voor het derde jaar op rij slaan de Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes en Visscher Autogroep de handen ineen om het Visscher Winterconcert te houden. Door de grote belangstelling vorig jaar ditmaal in tweevoud: Het eerste concert is op zaterdagavond 11 februari en op zondagmiddag 12 februari een matineeconcert. Aan beide concerten nemen alle drie de orkesten van Pieter Aafjes deel en Henk Visscher, de directeur van Visscher Autogroep, is tijdens beide concerten gastheer.

Tijdens het Winterconcert is een divers programma te horen van de drie orkesten van de Koninklijke Harmonie. Het Opstaporkest van de vereniging opent de avond. Dit orkest bestaat uit de jongste leerlingen van de vereniging en geeft het publiek, samen met dirigent Jonie Pijpers, een warm welkom in de showroom.

Na de ontvangst begint het concert in de werkplaats, die wordt omgebouwd tot concertzaal. Het Middenorkest opent het concert met ook muziek uit Soldaat van Oranje de Musical. Na de pauze voert het Groot Orkest een mooie combinatie uit van klassiek, bijzondere harmoniemuziek en opzwepende Latijns-Amerikaanse stukken. Dirigent Arjan Gaasbeek is het vertrouwde gezicht voor het Middenorkest, maar leidt ook het Groot Orkest.

Op zaterdag 11 februari zijn belangstellenden welkom vanaf 19.00 uur in de showroom van Visscher. Zondagmiddag is de ontvangst vanaf 14.00 uur. Kaarten zijn vanaf 1 februari verkrijgbaar via www.visscher.nl/winterconcert en bij de Libris boekhandel Tomey en Verstegen aan de Markt 36. De kaarten zijn gratis. Wel wordt er gevraagd om een vrijwillige bijdrage. Visscher Culemborg is te vinden aan de Pascalweg 31 in Culemborg.