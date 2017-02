Basisscholen De Adamshof en Rotonda Ridderweide samen verder als De Floriant

TIEL - Op dinsdag 31 januari werd in een overvolle gymzaal op De Adamshof aan alle kinderen van de basisscholen De Adamshof en Rotonda Ridderweide bekendgemaakt hoe de nieuwe school gaat heten. Alle kinderen, ouders, buurtbewoners en leerkrachten hebben mee mogen denken over de nieuwe schoolnaam. Deze werd op ludieke wijze uit de doeken gedaan; alle kinderen hadden vooraf, nietsvermoedend, letters gemaakt die samen de nieuwe schoolnaam "Basisschool De Floriant" vormden. Met elkaar is de nieuwe naam, en daarmee een nieuw begin, feestelijk ingeluid.

De bassischolen zijn al sinds 2014 bezig met een fusie. Nadat zorgvuldig is afgestemd op welke punten de beide scholen met elkaar overeenkomen en kunnen versterken, is nu besloten om samen verder te gaan met één naam. Vanaf augustus zal de naam De Floriant op de gevel van de school prijken.