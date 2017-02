Eerste ledenvergadering senioren appartementen Tiel

Tiel - Senioren Appartementen Tiel (SAT) is een voor Tiel volkomen nieuw bouwen in eigen beheer initiatief. Daarbij wordt het heft in eigen hand genomen. De geïnteresseerden bouwen, zonder tussenkomst van een project­ontwikkelaar, zelf de appartementen van hun dromen. Dinsdag 17 januari was bij ROC Rivor een bijeenkomst om de vereniging op te richten. Hierdoor ontstaat een juridische entiteit die nodig is om in het vervolgtraject te kunnen (onder)handelen met betrokken partijen als grondeigenaren, architecten, aannemers, etc. Toen bleek dat er voldoende aanwezigen waren die lid werden van de vereniging, vond ook de eerste algemene ledenvergadering plaats. Daarbij was notaris Roland Kok aanwezig die de statuten heeft opgesteld. Tijdens de vergadering kreeg het bestuur mandaten om de volgende stappen van het initiatief te zetten. Dat is een haalbaarheidsonderzoek” waarin wordt vastgesteld of de wensen gerealiseerd kunnen worden.

CPO

Bouwen in eigen beheer (ook bekend als Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, CPO) is een steeds vaker voorkomende manier om, samen met gelijkgestemden, huizen of appartementen te bouwen. De meest belangrijke voordelen zijn het feit dat maximale invloed kan worden uitgeoefend op het te bouwen object, én het feit dat het in bijna alle gevallen goedkoper is dan traditionele bouwprojecten. Dit komt door het wegvallen van tussenschakels als projectontwikkelaar en makelaar. Ook hoeven bepaalde kosten voor (dure) folders en advertenties niet meer gemaakt te worden.

Bestuur

Tijdens de bijeenkomst is aan de geïnteresseerden de laatste informatie gegeven waarop men kon besluiten wel of geen lid te worden van de vereniging. Uiteindelijk waren er voldoende geïnteresseerden die verder willen, zodat de vereniging opgericht kon worden. Het bestuur bestaat uit John van Mil, voorzitter, Henk Löffelman, secretaris, Hennie van Gent, penningmeester, Marie-Louise Ruijs-van den Bergh, algemeen lid en verantwoordelijk voor de ledenadministratie, en Els Hubers, algemeen lid.

Subsidie

Bij bouwen in eigen beheer is een begeleidende organisatie niet alleen onmisbaar, het is ook nodig om in aanmerking te komen voor subsidies en (voor)financieringen vanuit de provincie Gelderland. Tijdens de bijeenkomst is besloten met De Regie uit Amstelveen in zee te gaan als begeleidende organisatie. Contactpersoon Marcel Kastein was ook tijdens de bijeenkomst aanwezig. Samen met De Regie gaat het bestuur diverse activiteiten opzetten om uiteindelijk te komen tot een zogenaamd haalbaarheidsonderzoek. In dit onderzoek komt o.m. te staan welke locaties beschikbaar zijn en tegen welke voorwaarden (grondprijs, beschikbaarheid etc.). Ook zal een architect op basis van de woonwensen van de leden een structuurschets maken van het te bouwen complex. Daarna weten de leden waar er gebouwd zou kunnen gaan worden, wat (min of meer) de details zijn van het te bouwen complex, en wat de totale kosten per m2 zijn. Daarna besluiten de leden definitief of ze een appartement kopen en kan alles definitief in gang worden gezet.

Ledenstop

Hoewel het nog mogelijk is lid te worden van de vereniging, is het zeer wel denkbaar dat er op (korte) termijn een ledenstop komt zodat alleen het aantal leden wordt toegelaten waarvoor een appartement beschikbaar is. Dan komen geïnteresseerden op een wachtlijst te staan en kunnen die pas toetreden als er een ander lid het lidmaatschap beëindigt. Aanmeldingen kunnen gemaild worden naar Marie-Louise Ruijs-van den Bergh (mlruijs@hotmail.com).