Daphne Deckers leest voor bij groep 7 Augustinusschool uit Culemborg

CULEMBORG - Groep 7 van de Augustinusschool uit Culemborg uitgenodigd door het Centraal Boekhuis. Een unieke kans, want in het kader van de Nationale Voorleesdagen werden ze voorgelezen door Daphne Deckers en kregen alle kinderen een rondleiding door het Centraal Boekhuis. ''We kijken terug op een onvergetelijke middag, zijn enorm verwend met lekkers én kregen allemaal een gesigneerd boek. We vonden het geweldig en zullen hier nog vaak aan terugdenken'', aldus groep 7.