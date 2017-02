Fruitig Geflip(t) viert 10 jarig bestaan

Alweer veertien jaar geleden begonnen Marion van Zanten, Carin van Zandwijk en Ciska Voorthuizen met de organisatie van het smartlappenfestival in Tiel. Dat groeide snel uit tot een belangrijk evenement en publiekstrekker. Ze misten echter een deelnemend koor uit Tiel zelf. Daar bestond nog geen smartlappen koor. "Dat moest veranderen," vonden zij en dus richten zij 'Fruitig Geflip(t)'op. Dit jaar bestaat dit koor met een uitgebreid repertoire aan smartlappen en levensliederen al weer 10 jaar.

TIEL - Marion, Carin en Ciska vormden aanvankelijk ook het bestuur van het koor. Daarna namen anderen het over. Voorafgaande op de oefen en ontmoetingsavond op woensdag spreken we met voorzitter Hans Geytenbeek en secretaris Riky Arends. Hans: "Het koor heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Bij de start waren er direct al dertig leden. Nu tellen we er zestig. Riky: "Ja, dat is een fors aantal. Soms is het flink passen en meten om iedereen bij optredens buiten de deur een plaatsje op het beschikbare podium te geven. We vormen een grote gezellige familie. Zingen is belangrijk, maar ook de nazit en allerlei andere activiteiten zijn belangrijk. We treden veel op. Heel leuk en dankbaar is het om dat te doen in verzorgings- en verpleeghuizen in de wijde regio. Daar krijg je altijd ontroerende en enthousiaste reacties. Vanaf dit jubileumjaar willen we dat iedere maand een keer doen."

Hans: "We worden daarnaast veel gevraagd voor festivals in het hele land. We zijn een van de weinige koren die meerstemmig zingen en beschikken over 'levende' instrumentale begeleiding. Naast bijna 60 zangers kent ons koor vier accordeonisten en een drummer. De meeste koren maken bij optredens gebruik van bandmuziek. Levende muziek voegt wat extra's toe. Bovendien ben je in je repertoire keuze veel flexibeler dan wanneer je afhankelijk bent van een band met muziek.

Riky: We treden best veel op. Er zijn in heel Nederland veel smartlappenfestivals. Iedere aanvraag leggen we voor aan de leden. Het vervoer naar plaatsen dicht bij Tiel regelen we met eigen auto's. Voor grotere afstanden huren we een bus." Hans: "We hoeven nooit te zeggen waar we vandaan komen. Iedereen weet direct dat we uit de Fruitstad aan de Waal komen. Leuk is dat we ook steeds vaker door de gemeente gevraagd worden om met een optreden een bijdrage te leveren aan de promotie van de stad. Met onze naam, onze kleurrijke kleding en mooie repertoire worden we steeds vaker gevraagd. Optreden voor eigen publiek heeft toch altijd iets bijzonders. Het tweede lustrum wordt op 2 april gevierd met een groot muziekfeest. Meer info: www.fruitiggeflipt.nl.