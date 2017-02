'Geef kinderkleren een nieuw leven'

Deze week zijn we in Culemborg bij Afke Krijne-Zoethout. Zij is begonnen met het ruilpunt voor kinderkleertjes, in de maten 50 tot 182, voor jongens en meisjes. Een organisatie die vanuit Bunnik centraal wordt geregeld. Afke woont met haar man Wietse en dochtertje Minke van anderhalf in de St. Annakapelstraat 27. Van daaruit werkt Afke iedere eerste maandag van de maand. Tussen 09.00 en 11.00 uur is er gelegenheid om kinderkleertjes te ruilen.

CULEMBORG - Krijne-Zoethout: "Ik ben altijd al maatschappelijk gericht en voelde me verplicht dan ook iets zinvols te doen. Iets om er aan mee te werken de wereld te verbeteren. We moeten leren duurzamer te gaan leven. Wij wonen hier pas drie jaar, ik kom uit Friesland mijn man uit Groningen en onze dochter is hier geboren. Door dit te gaan doen heb ik het gevoel ook meer bij de buurt te gaan behoren. Als je dan zelf een dochter hebt, ervaar je hoe gauw kinderen uit kleding groeien. De kleding krijgt nauwelijks de kans om te slijten, laat staan oud te worden. Hoe vaak wordt er in de familie niet onderling iets geruild en hoe vaak verhuist kleding naar elders in de familie. Wij waren blij als we van iemand iets voor onze Minke kregen waar andere kinderen waren uitgegroeid. Toen hoorde ik van de organisatie KrijgdeKleertjes in Bunnik. Er zijn inmiddels 19 ruilpunten. Iedereen die kleertjes had en heeft, waar kinderen zijn uitgegroeid, kunnen inleveren. Toen er een voorraadje was, werd er een soort ruilhandel opgezet. Iemand die bijvoorbeeld drie stukjes kleding kwam brengen, mocht drie grotere uitzoeken. Die formule bleek een groot succes te zijn en groeit als een olievlek over het gehele land. Ik heb me aangemeld. Ik kreeg voor deze regio het licht op groen en ontving een startpakket. We hebben de ruimte in dit huis. Boven hebben we de kleding in plastic bakken op maat gesorteerd. De kleding die wordt geruild moet wel schoon en heel zijn. Je moet het ook je eigen kinderen nog willen aantrekken. Alleen kleding inleveren mag natuurlijk ook. Ik hoop met dit werk een netwerk op te bouwen. Je leert niet alleen veel mensen kennen, maar er komen ook contacten tussen mensen onderling tot stand. Het andere voordeel is - en daar kunnen we allemaal een bijdrage aan leveren - de grijze container zal minder snel vol zijn. Ik kan niet genoeg benadrukken dat dit ruilpunt is voor iedereen. Daarom; geef kinderkleertjes een tweede leven en dan inspireren we elkaar om duurzamer te leven."

Het is mogelijk om iedere eerste maandag van de maand, tussen 9.00 en 11.00 uur kleertjes te ruilen aan de St.Annakapelstraat 27 in Culemborg. Belangstellenden kunnen voor meer informatie bellen met tel. 06-28931008.