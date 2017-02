'Dit is een mooie start voor ons nieuwe huis'

TIEL - De winnares van de FlipPas-maandprijs van januari was overdonderd toen ze het telefoontje kreeg. Corina van den Berg dacht "dat is vast een vergissing, dat kan nooit!" Ze won een bedtextielpakket ter waarde van maar liefst 600 euro. Aangezien zij en haar vriend Paddy Thomassen net zijn verhuisd naar een nieuw appartement in Druten, is dat "een hele mooie start," zo zeggen ze samen.

Ze hebben samen veel vrienden in Tiel, waar Paddy oorspronkelijk vandaan komt, en winkelen er graag. Vooral Secunda is een winkel waar Corina niet makkelijk voorbijloopt. Ze kocht er zelfs haar trouwjurk en kreeg daar natuurlijk ook FlipPas-punten bij. Corina besloot begin vorig jaar om de FlipPas te kopen toen ze uit eten was en overal om zich heen flyers en meldingen van de FlipPas zag. Vooral dat je er bij de parkeerautomaten mee kunt betalen, dat vindt ze een enorm pluspunt. "Ik vind het echt heel handig dat ik er bij zoveel winkels mee terecht kan, dat is super. Heel soms kan de techniek nog weleens haperen, maar dan krijg ik op mijn bon gewoon de vermelding dat ik de punten de volgende keer erbij kan laten schrijven. En dat werkt eigenlijk ook prima."