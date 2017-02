Giant Store Arvel fietsen FlipPas-prijzenpartner

TIEL - In twee prachtige zaken, één in Buren en één in Tiel, is het aanbod van Giant Store Arvel fietsen in de volledige breedte te zien. Eigenaar Arjen van Veldhoven vertelt enthousiast over zijn zaken, waar zowel nieuwe als gebruikte fietsen worden verkocht, en over de FlipPas-actie. In de maand februari is hij FlipPas-prijzenpartner met als prijs een prachtige Giant TripleX2.

"We hebben met verschillende fietsmerken gewerkt," zo vertelt Van Veldhoven, "maar met Giant hebben we een leverancier gevonden die bij ons past. Als je als dealer service wilt leveren, dan heb je een fabrikant nodig die dat ondersteunt en die stabiliteit biedt. En dat vinden we bij Giant. Je kunt ook bij ons online je fiets bestellen, hoor. Maar die fiets komt altijd langs onze werkplaats. Je kunt hem dan bij ons afhalen, of we bezorgen hem thuis, maar hij heeft altijd een monteur gezien en wordt rijklaar thuisgebracht. Geen bouwpakketten waar je zelf maar van moet zien of je het voor elkaar krijgt. Als je een nieuwe fiets koopt - of dat nu een hele dure is of niet, dat maakt niet uit – dan is dat voor iedereen toch een investering. En dan wil je ook dat die goed wordt afgeleverd, daar besteden wij tijd en aandacht aan. Daarvoor hebben wij goede geschoolde vakmensen in dienst."

Van Veldhoven legt uit waarom hij met de FlipPas is gaan meedoen. "Met de FlipPas willen wij erkenning geven aan onze klanten. Je laat daarmee toch zien dat je een stapje meer wilt doen om je klant te belonen." Het kopen van een fiets levert natuurlijk flink wat punten op. Ziet hij ook al mensen die betalen met de FlipPas? "Nee, dat zie ik eigenlijk nog weinig, maar ik hoor van andere ondernemers dat dat nu een beetje begint te lopen, dus heb ik voor volgende maand ook een extra actie om dat te stimuleren. Voor de maand februari zijn wij dus de prijzenpartner en geven we een Giant TripleX2-fiets als prijs. Een fiets van 649 euro die de winnaar in zijn of haar eigen kleur mag kiezen."