Bekijk overwinteraars in de Marspolder

LIENDEN - Bert Vos klapt het statief van zijn telescoop uit en zet de driepoot stevig op de grond. "Kijk, daar, Tafeleenden", zegt hij opgetogen, terwijl hij wijst naar een groep eenden een eind verderop in het water van de Marspolder. En even later, nadat hij aandachtig door de telescoop heeft gekeken: "Een grote groep mannetjes en vrouwtjes. Kijk maar!"

Haarscherp is het bruinrode kopje met de rode oogjes van de mannetjes eenden te zien. Statig en nauwelijks een rimpeling in het water veroorzakend, zwemmen ze naar de andere kant van de plas. Aan het eind van de groep zijn ook een paar grijsbruine vrouwtjes zichtbaar. Een alleen zwemmende Brilduiker – die zijn naam dankt aan een wit rondje onder zijn ogen - ziet de groep langzaam voorbij glijden. Hij besluit niet mee te gaan. Voor hem is het etenstijd en hij duikt snel onder.

De Marspolder is ontstaan door de winning van zand en grind. Het is een visrijke plas tussen de Betuwse dorpen Lienden en Kesteren. De plas wordt in tweeën verdeeld door een schiereiland, waarop een observatiepost is aangelegd. Hoewel slechts tientallen meters van de Rijn verwijderd, behoort de plas niet tot de uiterwaarden. Ze staat niet met de Rijn in verbinding. Daardoor is er geen stroming in het water en is het een geliefd overwintergebied voor eenden. De Grote Zaagbek is er te zien, evenals het Nonnetje, de Brilduiker, Smienten, Wilde Zwanen en de Tafel Eend.

Bert: "Het bijzondere van deze plek is dat je in een klein gebied veel verschillende soorten eenden bij elkaar ziet. Veel duikereenden. Ze zijn hier nog tot ongeveer half maart. Daarna vertrekken ze weer, onder meer naar Scandinavië."

Reden voor de beheerder van de polder, Geldersch Landschap & Kasteelen, om er voor het eind van de winter, op zondag 12 februari, een excursie te organiseren. Bert Vos, vrijwillig educatief boswachter, begeleidt samen met een collega de groep van maximaal twintig personen. Behalve de eenden zijn er ook verschillende andere dieren te zien. De bever huist in de polder, zoals te zien is aan de doorgeknauwde boomstammen. Visarenden vliegen er geregeld over, evenals haviken en buizerds. Oeverzwaluwen bevinden zich in de zandwal en af en toe laat een ijsvogel zich zien. En ook houtsnippen, koperwieken, goudvinken, puttertjes en seisjes zijn vaste bezoekers.

Wie op 12 februari mee wil doen aan de watervogelexcursie, moet zich daarvoor van te voren opgeven via www.glk.nl/evenementen. Hoewel er twee telescopen aanwezig zijn, wordt aangeraden een verrekijker me te nemen. De excursie begint om 14.00 uur en duurt zo'n 2 uur. Deelname kost 5 euro per persoon. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar betalen 2,50 euro, donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen kunnen gratis mee op vertoon van een geldige donateurspas. De start is vanaf het parkeerterrein aan de Drosseweg in Lienden. Info via Bert Vos, tel. 06-19717255 of Idsingh, tel. 06-25073821.