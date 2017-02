'Erichem 92' viert jubileum met receptie en feest

ERICHEM - Morgen (donderdag 9 februari) zal het vanaf 14.00 uur een komen en gaan zijn in het Dorpshuis in Erichem. De 55-plus club 'Erichem 92' bestaat 25 jaar en houdt receptie en viert feest in het Dorpshuis van Erichem.

"De gemeente Buren wilde in die tijd iets doen voor de ouderen in het dorp. Er kwam een mevrouw van Welzijn met ons praten. We pakten dit zelf op. We stuurden door het hele dorp een briefje om alle 55plussers op te roepen om naar het dorpshuis te komen en te horen of ze er voor voelden een ontspanningsclub op te richten. Om de veertien dagen bij elkaar komen, iemand uitnodigen om een verhaaltje te houden en daarna kaarten, sjoelen en een borreltje. Er werd een driemans bestuur gevormd en dat is er nu nog", vertelt gepensioneerd dominee Frans Scheffer.

Penningmeester Nel Baggerman vult aan: "We kregen subsidie van de gemeente en gingen van de streep. We zouden het niet meer kunnen missen in het dorp. We hebben een gemakkelijk bestuur, even met elkaar praten en we gaan er voor." Tonia Werner is het derde bestuurslid.

Jopie Verseveld vertelt wat de 55plussers zoal doen: "We beginnen het seizoen altijd met pannenkoeken eten. Het zijn geweldige middagen. Zo blijf je contact houden met je leeftijdsgenoten." Ook Diny van Alphen is enthousiast: "Ik ben er vanaf het begin bij. Ik zou het niet graag missen. Het is niet alleen ontspanning, maar je leert ook wat door de sprekers die komen."