Zwembad Van der Valk opent zwembad Aqua Vita

TIEL - Na vijftien jaar is het eindelijk zo ver: het zwembad van Van der Valk Hotel Tiel is weer geopend. In het nieuwe zwembad gaan gezondheid en vitaliteit een belangrijke rol spelen. Van der Valk Aqua Vita biedt namelijk een breed aanbod aan ontspannings- en bewegingsactiviteiten in en rondom het water.

Het zwembad wordt verwarmd tot 30 graden, beschikt over een sauna en is toegankelijk voor de zwemabonnees en de hotelgasten van Van der Valk Hotel Tiel. Daarnaast is een combinatieabonnement mogelijk met Fitnessclub Nederland. De abonnees kunnen op selectieve uren dagelijks onbeperkt gebruik maken van het zwembad, de sauna en de aquafitness lessen.

Voor de allerkleinsten worden er ten slotte zwemlessen aangeboden door de nieuwe zwemschool Spetterclub Tiel.

Meer informatie is te vinden op de website www.zwembadtiel.nl.