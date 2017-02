Kerken Varik/Heesselt organiseren debatavond rondom verkiezingen

VARIK - Met als thema de prikkelende vraag 'Verkiezingen in het Paradijs?' houden de kerken in Varik en Heesselt op woensdag 8 maart een debatavond rond de Tweede-Kamerverkiezingen. Tijdens de debatavond reageren panelleden op de stelling of Nederland anno 2017 wel of niet een paradijs genoemd mag worden.

De peilingen voorspellen een grote winst voor de PVV van Geert Wilders. Wat zit daarachter? Vinden we dat Nederland nog lang geen paradijs is? En zo nee, hoe moet dat paradijs er dan uitzien? De komende verkiezingen zijn daarom spannender dan ooit, populisme is wereldwijd in opkomst en welke leiders kiezen we en waarom?

Bezoekers van de debatavond vullen gezamenlijk de stemwijzer in en discussiëren over de uitkomst. De kerken van Varik en Heesselt willen nadrukkelijk géén stemadvies geven. De debatavond heeft als doel het uitwisselen van standpunten en gevoelens over de staat van ons land. Ook wordt gesproken over de rol van de kerken in onze sterk veranderende samenleving.

Debatleiding is in handen van oud-journalist Wouter Kurpershoek; aan het panel nemen onder meer Trouw-columnist Stijn Fens deel en Joke Steigerwald, algemeen coördinator Voedselbank Tiel. Locatie is dorpshuis Toevershof, Walgtsestraat 5 te Varik. De avond begint om 20.00uur (inloop vanaf 19.30uur) en wordt georganiseerd door de kerken van Varik en Heesselt. Iedereen van harte welkom! Meer informatie is te verkrijgen bij dhr. F. Millenaar (frank.millenaar@gmail.com) of ds. M.T. Cevaal-Erbrink (domineecevaal@gmail.com).