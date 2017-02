Bewust Culemborg houdt bruisende Proeverij in Het Weeshuis

CULEMBORG - Op zondag 12 februari vindt in Het Weeshuis in Culemborg een bruisend evenement plaats: de Proeverij. Hier kun je proeven van wat tientallen lokale ondernemers jou te bieden hebben op het gebied van duurzaamheid, welzijn, persoonlijke groei en gezondheid. Er zijn doorlopend workshops, massages, lezingen en presentaties in bijna het hele gebouw. Er is een grote, levendige markt en ook het Weescafé en het museum zijn geopend. Kortom: er is heel veel te doen, zien en ervaren - voor volwassenen én kinderen - op deze allereerste editie van de Proeverij! De entree is gratis (het museum tegen gereduceerd tarief).

Deze Proeverij wordt georganiseerd door Bewust Culemborg. "De deelnemers komen speciaal voor de Proeverij met mooie acties," vertelt Jennifer Hoogland, één van de organisatoren . "Dit kan een mini-consult zijn, iets lekkers of een leuk kadootje voor de bezoekers." Nico Michielsen is mede-initiatiefnemer en vult aan: "De ondernemers willen graag aan zoveel mogelijk inwoners van Culemborg en de Betuwe laten zien wat zij te bieden hebben en hoe ze je kunnen inspireren. We zijn blij met het zeer brede aanbod. Er zijn allerlei activiteiten op het gebied van yoga, financieel advies, kruidenwandelingen, voeding, ergonomische werkplekadviezen, zorg bij zwangerschap en voor (jonge) ouders, huidverzorging, Reiki en meer!



Op de gratis markt is voor bezoekers veel te doen en te ontdekken en, ook letterlijk, te proeven. Voor workshops en lezingen wordt een kleine bijdrage gevraagd en is het aantal plaatsen beperkt. Bij één van de zes aanwezige masseurs kun je bovendien voor tien euro genieten van een persoonlijke massage. Voorinschrijving voor deze laatste activiteiten is binnenkort al mogelijk. Kijk daarvoor op de website of facebook.

De Proeverij is open van 10.30 tot 16.00 uur in Het Weeshuis, Herenstraat 29, Culemborg. Op www.bewustculemborg.nl/proeverij en via facebook.com/bewustculemborg vind je het actuele programma.