Pand aan Tielse Hertog Reinaldlaan donderdag ontruimd na gaslucht

TIEL - Donderdagmiddag 9 februari om 12:48 is de brandweer van Tiel uitgerukt voor een gaslucht aan de Hertog Reinaldlaan in Tiel. De melding was bij Entrea en is een voorziening voor specialistische jeugdhulp en opvoedingsondersteuning voor kinderen. Er werd binnen een gaslucht geroken en direct werd het pand ontruimd door de aanwezige bhv’ ers. De brandweer heeft metingen gedaan en de Liander is ter plaatse geweest. Mogelijke oorzaak is het opendraaien van een gaskraan. (Foto's: Marco van Deick)