"Ja mensen we, varen vandaag met de vlag halfstok. Waarom, dat zal ik u vertellen. We hebben gisteren Willem van der Linden naar zijn laatste rustplaats gebracht. Wie kent hem eigenlijk niet zou ik willen zeggen. Vorige week kregen we het bericht dat Willem op 84-jarige leeftijd is gestorven. Zijn gezondheid liet de laatste jaren te wensen over. Dat voelde hij zelf ook al wel een beetje aankomen. Toch was hij blij met iedere dag en iedere aandacht die je hem gaf.

Willem is bijna vijftig jaar raadslid geweest en daarvan de helft was hij wethouder in de gemeente Buren. Dat begon in de oude gemeente Zoelen en daarna in Buren. Hij heeft twee herindelingen meegemaakt. Hoewel hij van de laatste wel een voorstander was, had hij er voor mijn gevoel later spijt van dat hij daar voorvechter van is geweest. Hij heeft tal van bestuurstaken vervult. Uiteenlopend van voorzitter bij de Roskam tot lid van bestuur bij het waterschap en zeker niet te vergeten zijn dorpshuis De Avezaathen. Willem was geboren in een VVD nestje, maar heeft voor mijn gevoel van zijn moeder, socialistisch bloed meegekregen.

Willem was een politiek dier. Een uit het goede hout gesneden. Hij maakte geen onderscheid. Of je nu op hem gestemd had of niet. Geloofsrichting of welke burgerlijke status je had, voor Willem was je een medemens. Als hij wat voor je kon betekenen, probeerde hij je te helpen. Hij was wars van alle regelgeving en botste nog wel eens met de verantwoordelijke ambtenaren. Willem was ze vaak te slim af. Hij ging voor de inwoners, moedigde ze aan om toch altijd wel te gaan stemmen. Hij hoopte natuurlijk dan wel, dat er op hem gestemd werd.

Willem was dan voor de VVD in Buren altijd goed voor twee of soms drie zetels. De laatste jaren was het in zijn partij nog al eens botsen met elkaar. De nieuwkomers hebben voor mijn gevoel zijn inzet voor die partij niet altijd gewaardeerd. We zijn er."

