De veerbaas vertelt

"Het is een bijzondere week. Morgen is het Witte Donderdag, dan hangt een groot deel van de Nederlandse bevolking aan de buis, om The Passion, op de voet te volgen. Velen gaan naar Leeuwarden om getuige te zijn van de tocht die daar door de straten zal gaan. Zelf mee te lopen of van de kant het schouwspel te beleven. Het zal ongetwijfeld wel weer een spectaculair openlucht theater worden. De organisatoren proberen, op een eigentijdse manier, ons kennis te laten maken met het leven van Jezus Christus. Het lijdensverhaal wordt opgevoerd. Toch vraag ik me wel eens af, hoe komt het dat dit evenement op zo'n grote schaal wordt gevolgd. Vroeger werd er uitvoerig stil gestaan bij deze week. Het was de Stille Week of Goede Week, naar gelang welk Christelijk geloof je had. De week voorafgaande aan het Paasfeest, met zijn Witte Donderdag, de dag dat we herdenken dat Jezus het laatste avondmaal vierde met zijn twaalf discipelen. Direct gevolgd door de vrijdag. Goede Vrijdag, de dag dat Jezus werd gekruisigd. Ik vraag me wel altijd af, zou het in 2017 anders geweest zijn? Laat ik er maar vanuit gaan dat er niets of weinig veranderd is. Aan welke kant zou ik dan staan? We kunnen natuurlijk wel gauw zeggen: het was de massa, dus het waren niet alle mensen die in koor riepen; 'kruist Hem, kruist Hem'. Stel je eens voor, wie is dan wel die massa? Ik heb altijd geleerd, dat de massa de helft is plus één. Dan vraag ik me in 2017 af , wie is dan die ene. Ik hoop die ene niet te zijn. Is dat ook niet de kop in het zand steken? Hoeveel mensen worden er dagelijks gekruisigd? Aan hoeveel heb ik zelf, gewild of ongewild meegedaan? Als we beelden op ons netvlies zien hoe we tegen asielzoekers zijn en op welke manier we onze naaste dagelijks kruisigen. Dan zou ik weer kind willen zijn en het geloof hebben dat Jezus met Pasen, de dag van de opstanding, zijn hand naar me uitstrekte en me bij de hand nam om het leven anders in te richten. Pas dan zijn we er misschien."

